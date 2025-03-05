Benzine indirim yolda

Benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor. İndirimli fiyatlar cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Benzine indirim yolda

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor.

Benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.

İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan, Ankara'da 45 lira 94 kuruştan, İzmir'de 46 lira 31 kuruştan satılıyor.

grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR

Petrol fiyatları, ticaret tarifelerine yönelik belirsizliğin etkisiyle düşüyor.

Brent petrol, yüzde 0,27 düşüşle 70,85 dolara kadar geriledi. Ham petrol ise 68 dolara kadar geriledi.

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