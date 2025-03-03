Benzine indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor.



Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim geldi.

İndirimli fiyatlar 4 Mart Salı gününden itibaren tabelalara yansıyacak.

İstanbul'da benzinin litresi 46 lira 43 kuruştan, Ankara'da 46 lira 97 kuruştan, İzmir'de 47 lira 35 kuruştan satılıyor.



Petrol fiyatları, geçen hafta 72 doların altına inerek yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,5 artışla 73 doların üzerinde işlem görüyor.