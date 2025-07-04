Benzine, motorine ve otogaza zam geldi

Akaryakıtta otomatik ÖTV artışı gerçekleşti.



Benzin ve motorin 2 liranın üzerinde zamlandı.



Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinden kesilen vergi tutarı, 6 ayda bir artırılıyor. Oran için Ocak-Haziran aylarında oluşan üretici fiyat endeksi baz alınıyor. Yurtiçi ÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,71 arttı.



Vergi artışı, akaryakıta hemen yansıtıldı.



Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı belgeye göre, benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL zam geldi. Otogaz ise 97 kuruş zamlandı.



Zam sonrası benzin 51 lirayı, motorin 52 lirayı, otogaz 26 lirayı aştı.

