Benzine yarın zam geliyor

ABD ve İran arasında uzayan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması petrol arzını düşürmeye devam ediyor. Düşük arzın yüksek taleple karşılaşmasından dolayı petrol fiyatları artıyor.

Bu durum da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,07 lira fiyat artışı meydana geldi.

Böylece İstanbul'da benzinin litresi 64,95 liraya, Ankara'da 65,90 liraya, İzmir'de 66,18 liraya, doğu illerinde ise 67,53 liraya yükselmesi bekleniyor.