Benzine zam bekleniyor

Brent petrol ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı.



Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam bekleniyor.



Otogaza ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş indirim öngörülüyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.



İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruştan satışa sunuluyor.

