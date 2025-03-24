Benzine zam geldi

Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyacak.



Sektör kaynaklarına göre; benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi.



Motorine ise çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Benzinin litresi İstanbul'da 45 lira 23 kuruş, Ankara'da 45 lira 78 kuruş, İzmir'de 46 lira 15 kuruşa satılıyor.



Motorinin litresi ise İstanbul'da 45 lira 41 kuruş, Ankara'da 46 lira 14 kuruş ve İzmir'de 46 lira 51 kuruştan satışa sunuluyor.