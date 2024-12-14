Benzine zam geldi (14 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİNE ZAM VAR MI?



Benzinin litresine 98 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı.



Motorin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da benzinin litresi ise 43 lira 7 kuruştan,



Motorinin literesi 43 lira 13 kuruştan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

