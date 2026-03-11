Benzine zam geldi, 64 liraya yaklaştı

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına eşel mobil düzenlemesi geldi. Bu düzenlemeyle birlikte benzin, motorin ve LPG'nin Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar zam fiyatlara yansıtılmayacak.

Akaryakıta gelen zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanırken kalan yüzde 25'lik kısmı pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 80 kuruş zam geldi.

Benzin İstanbul'da 61,11 liraya, Ankara'da 62,07 liraya, İzmir'de 62,35 liraya yükseldi. Bitlis, Bingöl, Tunceli, Şırnak, Van, Muş gibi illerde benzin 63,66 lira seviyelerinden satılıyor.

İran savaşının başlamasından bu yana benzin fiyatları yaklaşık yüzde 5 oranında yükseliş gösterdi.