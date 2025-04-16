Benzine zam geldi: Gece yarısı fiyatlara yansıyacak

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıta da yansıyor



Benzinin litre satış fiyatına 94 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.



GÜNCEL BENZİN FİYATLARI



Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 18 kuruş, Ankara'da 44 lira 75 kuruş, İzmir'de 45 lira 12 kuruşa satılıyor.