Benzine zam geldi: Gece yarısı fiyatlara yansıyacak

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 94 kuruş zam geldi.

Benzine zam geldi: Gece yarısı fiyatlara yansıyacak

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıta da yansıyor

Benzinin litre satış fiyatına 94 kuruş zam geldi. 

Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 18 kuruş, Ankara'da 44 lira 75 kuruş, İzmir'de 45 lira 12 kuruşa satılıyor.

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