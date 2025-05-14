Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi, yarın ise motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları, vergi artışlarıyla birleşerek akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son olarak fiyatına 1.50 TL’lik bir yapılırken, motorine de gece yarısından itibaren litre fiyatına 1.30 liraartış yapılması bekleniyor. 

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Üç büyük kentteki akaryakıt fiyatları (litre) şöyle…

İstanbul'da benzin 46.79 lira, Ankara'da 47.43 lira, İzmir'de 47.77 liradan satılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...