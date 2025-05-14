Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları, vergi artışlarıyla birleşerek akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son olarak benzin fiyatına 1.50 TL’lik bir zam yapılırken, motorine de gece yarısından itibaren litre fiyatına 1.30 liraartış yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Üç büyük kentteki akaryakıt fiyatları (litre) şöyle…



İstanbul'da benzin 46.79 lira, Ankara'da 47.43 lira, İzmir'de 47.77 liradan satılacak.

