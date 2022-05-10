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Benzine zam geliyor

SON DAKİKA HABERİ: Benzinin litre fiyatında çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı beklendiği bildirildi.

Haberler - NTV Haber 10.05.2022 - 09:27 | Son Güncelleme : 10.05.2022 - 09:37

Benzine zam geliyor

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Son dakika haberi! 

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son olarak benzin fiyatına zam geleceği bildirildi. Benzinin litre fiyatı çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş artacak.

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükselecek.

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

PETROL DÜŞÜYOR

Brent petrolde ise AB'nin Rusya'ya ambargo planında yumuşamaya gittiği yönündeki haber akışıyla düşüş sürüyor. 

Dün 112 dolar civarında işlem gören brent petrol bugün 104 dolara geriledi. 

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