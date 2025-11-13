Benzine zam geliyor, işte yeni fiyatlar
13.11.2025 09:32
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor. Motorine gelen zamların ardından benzine de zam gelmesi ihtimali ortaya çıktı.
Benzinin litre fiyatına Cumartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor.
Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 55,05 lira, Ankara'da 55,9 lira, İzmir'de ise 56,24 liraya yükselmesi bekleniyor.