Benzine zam geliyor, işte yeni fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor. Motorine gelen zamların ardından benzine de zam gelmesi ihtimali ortaya çıktı.

Benzinin litre fiyatına Cumartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor.

Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 55,05 lira, Ankara'da 55,9 lira, İzmir'de ise 56,24 liraya yükselmesi bekleniyor.