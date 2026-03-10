Benzine zam geliyor, işte yeni fiyatlar

Ramazan imsakiyesi banner
10.03.2026 08:58

Petroldeki artış benzine yükseliş olarak yansıyor.

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında yarından itibaren artış bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam gelecek.

 

3,19 lira olan zam eşel mobil sisteminden karşılandığı için yüzde 25'i akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak.

 

İstanbul'da benzinin 61,12 liraya, Ankara'da 62,08 liraya, İzmir'de ise 62,36 liraya yükselmesi bekleniyor.