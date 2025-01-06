Benzine zam geliyor: Tabelalar bu gece değişecek

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİNE ZAM VAR MI?



Benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam bekleniyor.



Zamlı benzin fiyatları 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak.



Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklentisi yok.



BENZİN KAÇ LİRA?



İstanbul'da benzinin litresi 44,05 liradan satılıyor.



Benzinin litresi Ankara'da 44 lira 43 kuruşa, İzmir'de 44 lira 88 kuruşa satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

