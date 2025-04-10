Benzine bir indirim daha
Benzinin litresine 1 lira 35 kuruşluk yeni bir indirim daha geldi. İndirim kararı bu gece tabelalara yansıyacak. Böylece benzin fiyatı iki günde 3 lira 59 kuruş düşmüş olacak.
Petrol fiyatlarında gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı.
Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 35 kuruşluk yeni bir indirim daha geldi. Söz konusu karar yarın itibarıyla tabelarara yansıyacak.
Böylece benzin fiyatındaki indirim meblağı iki günde 3 lira 59 kuruş olarak gerçekleşecek.
Benzine bu gece itibarıyla 2 lira 24 kuruş indirim gelmişti.
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI
Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 65 kuruş, Ankara'da 45 lira 22 kuruş, İzmir'de 45 lira 58 kuruşa satılıyor.
4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü.
Brent petrol, 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini gördü.
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