Benzine bir indirim daha

Benzinin litresine 1 lira 35 kuruşluk yeni bir indirim daha geldi. İndirim kararı bu gece tabelalara yansıyacak. Böylece benzin fiyatı iki günde 3 lira 59 kuruş düşmüş olacak.

Benzine bir indirim daha

Petrol fiyatlarında gerileme fiyatlarına yansıdı.

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 35 kuruşluk yeni bir indirim daha geldi. Söz konusu karar yarın itibarıyla tabelarara yansıyacak.

Böylece benzin fiyatındaki indirim meblağı iki günde 3 lira 59 kuruş olarak gerçekleşecek.

Benzine bu gece itibarıyla 2 lira 24 kuruş indirim gelmişti.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 65 kuruş, Ankara'da 45 lira 22 kuruş, İzmir'de 45 lira 58 kuruşa satılıyor.

4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü.

Brent petrol, 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini gördü.

Benzine bir indirim daha - 1
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