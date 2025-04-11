Benzine indirim geldi

Petrol fiyatlarında düşüş akaryakıta yansıdı.



Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Akaryakıtta tabelalar bu gece itibarıyla güncellendi.



Böylece benzin fiyatındaki indirim meblağı iki günde 3 lira 59 kuruş oldu.



GÜNCEL BENZİN FİYATLARI



Benzinin litresi İstanbul'da 43 lira 37 kuruş, Ankara'da 43 lira 94 kuruş, İzmir'de 44 lira 20 kuruşa satılıyor.



4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE



Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle düştü.



Brent petrol, haftaiçi 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü.



Brent petrolün varil fiyatı, bugün 63,45 dolardan işlem görüyor.