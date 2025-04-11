Benzine indirim geldi
Benzinin litresine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Böylece son iki günde benzin fiyatları 3 lira 59 kuruş geriledi.
Petrol fiyatlarında düşüş akaryakıta yansıdı.
Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Akaryakıtta tabelalar bu gece itibarıyla güncellendi.
Böylece benzin fiyatındaki indirim meblağı iki günde 3 lira 59 kuruş oldu.
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI
Benzinin litresi İstanbul'da 43 lira 37 kuruş, Ankara'da 43 lira 94 kuruş, İzmir'de 44 lira 20 kuruşa satılıyor.
4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle düştü.
Brent petrol, haftaiçi 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün 63,45 dolardan işlem görüyor.
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