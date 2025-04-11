Benzine zam geldi

Petrol fiyatlarında düşüş akaryakıta yansıdı.



Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Akaryakıtta tabelalar bu gece itibarıyla güncellendi.



Böylece benzin fiyatındaki indirim meblağı iki günde 3 lira 59 kuruş oldu.



GÜNCEL BENZİN FİYATLARI



Benzinin litresi İstanbul'da 43 lira 37 kuruş, Ankara'da 43 lira 94 kuruş, İzmir'de 44 lira 20 kuruşa satılıyor.

YARIN DA ZAM GELİYOR



Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine yarından itibaren 82 kuruş zam gelecek.



4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE



Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle düştü.



Brent petrol, haftaiçi 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü.



Brent petrolün varil fiyatı, bugün 63,45 dolardan işlem görüyor.