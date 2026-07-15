Benzinin alternatifi bulundu. Tek bir ineğin gübresiyle otomobiller kilometrelerce yol gidecek

Hindistan 'ın başlıca süt ürünleri üretim bölgelerinden birinde, Gujarat eyaletinde, Ahmedabad'ın üç saat kuzeyinde, bir benzin istasyonunda trafik erken saatlerde başlıyor.

Bloomberg 'ün haberine göre, binek otomobiller, küçük kamyonlar ve üç tekerlekli araçlar, benzin veya dizelden daha ucuz ve yenilenebilir bir yakıt olan, sığır gübresinden elde edilen metandan üretilen biyolojik sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile depolarını doldurmak için büyük benzin istasyonuna düzenli bir şekilde giriyor.

HİNDİSTAN PETROLDE DIŞA BAĞIMLI

Hindistan, tükettiği ham petrolün yaklaşık yüzde 80-85'ini ithal ediyor. Bu durum ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir cari açık baskısı yaratıyor. Gübre tabanlı yerli biyogaz üretimi sayesinde dışa bağımlılığın azaltılması, milyarlarca dolarlık dövizin ülke içinde kalması hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YERİNE ORGANİK DEVRİM

Ülke, batılı ülkeler gibi doğrudan pahalı elektrikli araç teknolojilerine yatırım yapmak yerine kendi yerel gerçeklerine uygun, tarım ve hayvancılık potansiyelini arkasına alan ve petrol bağımlılığını kökten sarsacak organik bir enerji devrimine imza atıyor.