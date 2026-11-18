KAYBOLAN PERFORMANS GERİ DÖNEBİLİR

Bir motor sağlıklı ve optimum şekilde çalışıyorsa, ne kadar harika olursa olsun, özel bir buji seti eklemek motorun performansını artırmıyor. Bununla birlikte, yeni bujilerin ek güç algısı yaratabileceği zamanlar olabilir. Zamanla, dünyanın en iyi bujileri bile aşınır ve verimliliklerini kaybeder; bu nedenle, bir set aşınmış, kirlenmiş veya basitçe yanlış aralıklı olsun, yeni bir buji seti en fazla uzun zamandır kaybolmuş performansı geri getirebilir ve bu da arabanın daha güçlü hissettirmesini sağlayabilir.

Buji değişimi, evde ya da sanayi ortamında kolayca yapılabilecek onarımlardan biri olduğundan, daha fazla güç elde etme umuduyla bujileri yükseltmek cazip gelebilir. Buji üreticisi NGK, yeni bujilerin standart bir motorun verimliliğini geri kazandırabileceğini açıklıyor, ancak "bujilerinin standart veya standarda yakın bir motorda önemli güç artışı sağlayacağını söyleyen herhangi bir şirketin, desteklenemeyebilecek genel ifadeler kullandığı" konusunda uyarıyor.