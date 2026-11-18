Benzinli aracı olanlar dikkat, o efsane çürüdü
18.11.2026 09:50
Benzinli araçlarda ateşlemeyi sağlayan bujilerle ilgili efsane çürütüldü.
Buji değiştirmek günlük kullandığınız aracınızı bir yarış arabasına dönüştürmez, ancak aşınmış bujileri değiştirmek motorunuza yeni bir hayat verebilir.
Motorunuzdan fazladan beygir gücü elde etmenin birçok yolu var. Turbo veya süperşarj eklemek veya iç parçaları değiştirmek gibi bariz iyileştirmeler elbette işe yarayacaktır, ancak bazı basit parçalar ekstra beygir gücü sağlayabilir. On yıllardır ortalıkta dolaşan böyle bir fikir, buji lerin motorunuzun beygir gücünü artırabileceği yönünde.
KAYBOLAN PERFORMANS GERİ DÖNEBİLİR
Bir motor sağlıklı ve optimum şekilde çalışıyorsa, ne kadar harika olursa olsun, özel bir buji seti eklemek motorun performansını artırmıyor. Bununla birlikte, yeni bujilerin ek güç algısı yaratabileceği zamanlar olabilir. Zamanla, dünyanın en iyi bujileri bile aşınır ve verimliliklerini kaybeder; bu nedenle, bir set aşınmış, kirlenmiş veya basitçe yanlış aralıklı olsun, yeni bir buji seti en fazla uzun zamandır kaybolmuş performansı geri getirebilir ve bu da arabanın daha güçlü hissettirmesini sağlayabilir.
Buji değişimi, evde ya da sanayi ortamında kolayca yapılabilecek onarımlardan biri olduğundan, daha fazla güç elde etme umuduyla bujileri yükseltmek cazip gelebilir. Buji üreticisi NGK, yeni bujilerin standart bir motorun verimliliğini geri kazandırabileceğini açıklıyor, ancak "bujilerinin standart veya standarda yakın bir motorda önemli güç artışı sağlayacağını söyleyen herhangi bir şirketin, desteklenemeyebilecek genel ifadeler kullandığı" konusunda uyarıyor.
AŞINMIŞ BUJİLER PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR
Buji, benzinli motorda yanma döngüsünü başlatan parça olarak görevini yerine getiriyor. Kıvılcım oluştuğunda, silindirdeki hava karışımı tutuşuyor ve bu yanma pistonu iterek motorun enerji çıkışını oluşturuyor. Buji sadece yakıt karışımını ateşler, bu nedenle başka hiçbir değişiklik yapılmadan, basit bir buji değişimi daha fazla güç katmaz.
Yeni bujileri eski bujilerle karşılaştırmak ise bambaşka bir şey. Bir bujinin ömrü boyunca, son derece yüksek basınca, ısıya, yanma kalıntılarına ve tekrarlanan elektrik deşarjlarına maruz kalır. Zamanla elektrot aşınabilir ve kıvılcımın geçmesi gereken ilk boşluğu genişletebilir. Kalıntılar ateşlemeyi de engelleyebilir. Zamanla bir bujinin verimliliğini kaybetmesi şaşırtıcı değil. İşte burada yeni bujiler en büyük farkı yaratabilir, ancak bu şaşırtıcı olmamalı. Arabanızdaki hemen hemen her aşınmış parçayı ele alın ve parça değiştirildikten sonra farkı görmek kolaydır.
İRİDYUM BUJİ KULLANMAK FAYDALI MI?
İridyum bazı bujilerin bir bileşenidir ve aşınmaya karşı dirençli olması ve üreticilerin daha ince bir ateşleme ucu kullanmasına olanak sağlaması nedeniyle faydalı olarak bilinir. Esasen, bujinin ömrü boyunca daha güvenilir bir ateşleme sağlar. Bununla birlikte, malzemenin kendisinden kaynaklanan kanıtlanmış bir beygir gücü artışı yok. Birçok motorun zaten orijinal ekipman olarak değerli metaller kullandığını unutmayın, bu nedenle orijinal iridyum bujiyi aynı türden bir bujiyle değiştirmek önemli olabilir.