Beş dakikada 260 milyon TL'lik soygun: Altın tuvaleti çalan hırsızlar yakalandı

İngiltere’de Blenheim Sarayı’ndan çalınan 18 ayar altın klozetle ilgili dava sonuçlandı. “Amerika” adlı sanat eserinin kaybolduğu soyguna karışan iki kişi, “cüretkar ve küstahça” bir planı hayata geçirdikleri gerekçesiyle hapis cezası aldı.



Oxfordshire kentinde yer alan Blenheim Sarayı’ndan 2019 yılında çalınan 18 ayar altın klozetin izine hâlâ rastlanmazken, olayla ilgili davada karar çıktı. Sanat eserinin çalınmasına karıştığı belirlenen iki kişi, toplamda altı yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.

Oxford Mahkemesi, 40 yaşındaki James Sheen’i dört yıl, 39 yaşındaki Michael Jones’u ise 27 ay hapisle cezalandırdı. İki sanığın da “Amerika” isimli, yaklaşık 98 kilogram ağırlığındaki ve 4,75 milyon sterlin değerindeki klozeti çalan çetenin parçası olduğu tespit edildi.

Duruşmada, Sheen’in daha önce de hırsızlık ve suç malı ticareti gibi suçlardan hüküm giydiği, söz konusu cezanın mevcut 19 yıl 4 aylık cezasına ekleneceği belirtildi.

SOYGUNDAN ÖNCE KEŞİF YAPTILAR

Jones’un ise soygun öncesinde Blenheim Sarayı’na iki kez keşif ziyareti yaptığı, tuvaletin yerini ve çıkış yollarını incelediği ortaya çıktı.

Ancak Jones’un soygun gecesi sarayda bulunup bulunmadığına dair net bir kanıt sunulamadı. Hakim, “Müzedeki tuvaletin yerini belirlemek ve kaçış planını çıkarmakla görevli olduğunuzdan şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Soygunun, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın sergisinde yer alan eserin gece saatlerinde çalınmasıyla gerçekleştiği, hırsızların çalıntı araçlarla kapıları kırarak saraya girdiği ve altın klozeti beş dakika içinde söküp kaçtığı belirtildi. Klozetin parçalandığı, altının ise büyük olasılıkla yurtdışına kaçırıldığı düşünülüyor.

Polis, Birmingham ve Londra’daki kuyumculuk merkezlerinde aramalar yaptı, ancak çalınan altına dair hiçbir iz bulunamadı. Soruşturmanın hâlâ sürdüğü, altınların İngiltere dışına çıkarılmış olabileceği belirtiliyor.

Thames Valley Polisi, suç gelirleriyle satın alınan lüks malların da soruşturulduğunu açıkladı. Dedektif Bruce Riddell, davanın oldukça karmaşık olduğunu belirterek, yüzlerce saatlik kamera görüntüsünün incelendiğini, 2 binden fazla kişinin ifadesine başvurulduğunu ve 12 kişinin tutuklandığını söyledi.