BES sistemi için açıklama yapıldı

Türkiye Sigorta Birliği'nin açıklaması şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı kararların ardından, Bireysel Emeklilik Sistemi ( BES ) katılımcılarının sistemden çıkış taleplerinde artış yaşandığına ilişkin haberler basına yansımıştır. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) olarak, bu haberler üzerine katılımcıların sorularını yanıtlamak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı paylaşma gereği duyuyoruz.

TASFİYE KARARI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINI KAPSAMIYOR

Söz konusu süreçte tasfiye edilen fonlar içinde en büyük pay serbest fon türüne ait olup, bu fon türü ise BES fonlarında bulunmamaktadır. Yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel yapıları farklı olup, dolayısıyla yatırım fonlarındaki gelişmelerin BES fonları açısından doğrudan ve aynı şekilde değerlendirilmemesi gerekmektedir.

PİYASA DALGALANMALARI TAKİP EDİLİYOR

Sermaye piyasalarındaki normal işleyiş gereği piyasa hareketlerinin fon değerlerinde günlük değişimlere yol açabilecektir, bu nedenle de özellikle hisse ağırlıklı ve değişken fonlarda ilk aşamada bir düşüş görülmüştür. Bugüne kadar emeklilik yatırım fonlarında herhangi bir likidite sorunu ortaya çıkmadığını da vurgulamak gerekir. Yaşanan gelişmeler sonrasında veriler yakından takip edilmekte olup, güncel EGM verilerine göre 14 Eylül’de 2.613 milyar TL olan BES ve OKS toplam fon büyüklüğü, 28 Eylül’de 2.566 milyar TL’ye gerilemiştir.

SİSTEMİN BÜYÜKLÜĞÜ

Piyasa hareketlerinin hem mevcut BES katılımcılarının hem de sisteme yeni katılanların üzerindeki etkileri görebilmek adına derlediğimiz sektör verilerine göre;

-14-18 Eylül arasında sisteme yeni girişler 21-25 Eylül arasına göre yüzde seviyesinde gerileyerek hafif bir düşüş kaydetmiştir.

-Belirtilen bu iki hafta arasındaki en yüksek oransal düşüş ayrılma taleplerinde yaşanmış, ilk haftaya göre bu talepler ikinci haftada yüzde 22, gerçekleşen çıkış işlemleri ise yüzde 9 azalmıştır.

-Katılımcıların şirketlere bilgi alma amacıyla başvurularında beklendiği üzere bir artış görülmüş ve iletilen şikayetler yüzde seviyesinde artmıştır.

AYRI GÖREV TANIMLARI, ÇOK KATMANLI GÖZETİM YAPISI

BES'in yapısı gereği emeklilik şirketi, portföy yönetim şirketi ve saklama kuruluşunun görev ve sorumluluklarının birbirinden ayrılmıştır. Sistem; SPK, SEDDK, Takasbank ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) düzenleme, denetim, gözetim ve saklama mekanizmalarına tabi olup, ilaveten EGM tarafından kurulan Fon Gözetim Platformu (FGP) fonların faaliyet, değerleme ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunu izleyerek olası risk ve aykırılıkların erken tespitini sağlamakta, Fon Performans Değerlendirme Sistemi (FPDS) ise fonların performans açısından etkin yönetilip yönetilmediğini değerlendirmektedir.

UZUN VADELİ TASARRUF SİSTEMİ OLMA GÖREVİ DEVAM EDİYOR

EGM'nin 28 Eylül 2026 tarihli verilerine göre BES ve OKS toplam katılımcı sayısı 18,3 milyona yaklaştı. Devlet katkısı dahil BES fon büyüklüğü 2,4 trilyon TL, OKS fon büyüklüğü 164 milyar TL'nin üzerinde; sistemdeki toplam fon büyüklüğü 2,566 trilyon TL seviyesinde.

BES’in temelinde düzenli katkı payı ödemeleriyle zaman içinde birikim oluşturmaya dayanan, uzun vadeli bir tasarruf yaklaşımı bulunmaktadır. Bu nedenle katılımcıların kısa vadeli piyasa hareketlerinden ziyade, sistemde kalma sürelerini, kendi risk profillerini ve uzun vadeli finansal hedeflerini dikkate alarak karar vermeleri önem taşımaktadır. Katılımcılar, mevzuat çerçevesinde fon dağılımlarını risk ve getiri tercihlerine uygun şekilde yılda 12 kez değiştirebilmekte, böylece birikimlerini zaman içerisinde kendi ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniden şekillendirebilmektedir. Bunun yanı sıra, başka hiçbir yatırım aracında sunulmayan yüzde 20 oranındaki devlet katkısı, uzun vadeli tasarrufu destekleyen önemli bir teşvik niteliğini korumaktadır.

Sonuç olarak katılımcıların tasarruflarını güvenli ve sürdürülebilir biçimde büyütebileceği yapının daha da geliştirilmesine ve tabana yayılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etmek isteriz.