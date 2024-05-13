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Beşiktaş hisselerinde rekor seri: 14 gündür düşüyor

Beşiktaş hisseleri, rekor seriyi yeni haftaya da taşıdı. Şirket hisseleri 14 günlük taban serisinin ardından yaklaşık yüzde 77 değer kaybetti.

Beşiktaş hisselerinde rekor seri: 14 gündür düşüyor

Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan ve ligde beşinci sırada yer alan hisselerinde rekor taban serisi sürüyor.

İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) hisseleri 22 Nisan'dan bu yana 14 işlem gününde tabanı gördü.

Beşiktaş hisselerindeki değer kaybı yüzde 77'yi aştı.

19 Nisan'da 89 liranın üzerinde işlem gören BJKAS hisseleri, bugün itibarıyla 20 lira bandına kadar geriledi.

Şirket, geçen yıldan itibaren yüzde 600'ın üzerinde yükseliş kaydetmişti. 

Beşiktaş hisseleri, en son 8 Mayıs 2023'te 12 lira 21 kuruştan alıcı bulmuştu.

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