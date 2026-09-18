Beşiktaş Tera'yı formadan çıkardı, kulübün hisseleri de etkilendi

Beşiktaş ile Tera Yatırım arasında sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştı. Türkiye 'nin en büyük kulüplerinden olan Beşiktaş'ın formalarının sırt kısmında Tera yazıyordu.

Dün Avrupa Ligi'nde Marsilya ile karşılaşan Beşiktaş'ın formalarında sponsor olan Tera'nın ünvanı yer almadı. Tera yazısı yerine futbolcu isimleri konuldu.

"PARA LAZIM OLUNCA EMRE BEY'DEN ALACAĞIM"

Sponsorluk anlaşmasının tanıtımında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ’e hitaben "Para lazım olunca gideceğim, alacağım Emre Bey’den” şeklindeki sözleri gündem olmuştu. Tezmen’in ise bu sözlere “Eyvah!” şeklinde karşılık verdiği aktarılmıştı.

BEŞİKTAŞ HİSSESİNDE DURUM NE?

Beşiktaş hissesi 16 Eylül 2026 tarihinde 2,36 liradan kapanış yapmıştı. Dünkü kapanış ise 2,13 lira seviyesinden gerçekleşti. Böylece hissede kayıp bir günde yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. Şirketten sponsorluk anlaşmasının iptal edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.