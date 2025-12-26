Beşiktaş'tan hisse satışı hazırlığı
26.12.2025 08:58
Anadolu Ajansı
Burak Taşçı
Sermaye Piyasası Kurulu, Beşiktaş Futbol hissesinde, hakim ortaklardan olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sahibi olduğu 436 milyon 456 bin 920 TL nominal değerli payı satmasına onay verdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları hissesinde hakim ortak satışına Sermaye Piyasası Kurulu onay verdi.
Şirketin yüzde 70,12'sine sahip olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği sahibi olduğu 436 milyon 456 bin 920 adet payı borsada satmak için onay aldı.
703 MİLYON LİRA TUTUYOR
436 milyon 456 bin 920 adet pay son kapanış fiyatı olan 1,61 liradan satılırsa 702 milyon 695 bin 641 lira gelir elde edilmiş olacak.
Resmi Kurum