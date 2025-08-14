Bessent faiz indirimi istiyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının mevcut seviyelerden 1,5 ila 1,75 puan düşük olması gerektiğini belirterek, Fed'i Eylül ayında 50 baz puanlık bir indirimle başlayacak bir dizi indirime gitmeye çağırdı.



Bloomberg News televizyon kanalına konuşan Bessent, "Muhtemelen 150, 175 puan daha düşük olmalıyız. Bence komitenin geri adım atması gerekiyor." dedi.



Fed'in gösterge faiz oranı, tarifelerin ekonomik etkisini izlemek amacıyla geçen yıl sonlarında yaptığı üç indirimin ardından Ocak ayından bu yana efektif olarak yüzde 4,33 seviyesinde seyrediyor.



ABD Başkanı Donald Trump da bu yılın başından beri indirimler için baskı yapıyor ve Fed Başkanı Jerome Powell'ı yavaş adımları nedeniyle "Çok Geç" olarak nitelendiriyor. Bu arada, bir başka merkez bankası hakkında nadir görülen bir yorumda Bessent, Japonya Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede "geride kaldığını" söyledi.



Japonya Valisi Kazuo Ueda ile Japonya'nın enflasyon sorununu görüştüğünü belirten Trump, "Yürüyüşe çıkacaklar ve enflasyon sorunlarını kontrol altına almaları gerekiyor." dedi.