Bessent kesin konuştu: ABD temerrüde düşmeyecek

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CBS'in Face the Nation programına verdiği demeçte "Amerika Birleşik Devletleri asla temerrüde düşmeyecek, böyle bir şey asla olmayacak. Uyarı yolundayız ve asla duvara çarpmayacağız" dedi.



Bessent, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'ın Cuma günü dile getirdiği, ABD tahvil piyasasının ülkenin artan borcunun ağırlığı altında "çatlayacağı" yönündeki endişeleri reddetti.



"Jamie'yi uzun zamandır tanıyorum ve tüm kariyeri boyunca bu tür tahminlerde bulundu. Neyse ki bunların hiçbiri gerçekleşmedi" dedi.



Hükümetin mali gözlemcisi Kongre Bütçe Ofisi Mart ayında, ABD'nin borcunun GSYH'ye oranının önümüzdeki yıllarda 1940'ların zirvesini aşacağı uyarısında bulundu. Geçtiğimiz ay, derecelendirme kuruluşu Moody's ABD'nin üçlü A olan borç notunu düşürdü.