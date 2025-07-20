Bessent, Trump'a karşı Powell'ı mı savundu?

The Wall Street Journal'ın haberine göre Hazine Bakanı Scott Bessent kısa bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump'a Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almaması çağrısında bulunarak böyle bir hareketin olası ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçları konusunda uyarıda bulundu.



Journal'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Bessent, Trump'a Powell'ın görev süresi önümüzdeki bahar dolmadan görevden alınmasının finansal piyasalarda olumsuz bir tepkiye yol açabileceğini ve merkez bankasını keşfedilmemiş yasal ve siyasi alanlara itebileceğini söyledi.



Journal'a göre Bessent ayrıca Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmeye hazır göründüğünü ve Powell'ın görevden alınmasının gereksiz olduğunu savundu.



Bessent'in Trump'a yönelik yorumları, bazıları son haftalarda Powell'a yönelik kamuoyu önünde eleştirilerini artıran Başkan'ın diğer üst düzey müttefiklerinden bir ayrışmaya işaret ediyor.



Powell uzun zamandır Trump'ın hedefindeydi ve kısa vadeli faiz oranlarını düşürmediği için Powell'ı birçok kez sert bir şekilde eleştirdi.



Ancak son haftalarda Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinin merkez bankasının 2,5 milyar dolarlık yenileme projesine odaklanmasıyla eleştiriler daha da arttı.



Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought, Powell'ı “Fed'i büyük ölçüde kötü yönetmekle” suçladı ve örnek olarak yenileme projesinin maliyet aşımlarını gösterdi.



Vought ayrıca Powell'a yenileme projesiyle ilgili bir dizi soru yöneltti ve Powell da bu sorulara bu hafta yanıt verdi.



Powell, “Yönetim Kurulu, kararlarımızda şeffaflık sağlamanın ve halka karşı hesap verebilir olmanın son derece önemli olduğuna inanmaktadır” diye yazdı.