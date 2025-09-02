Bessent'a göre Fed hatalı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Federal Reserve'in bağımsız olduğunu ve bağımsız kalması gerektiğini söyledi. Ancak Bessent, bankanın "birçok hata yaptığını" belirtti ve Başkan Donald Trump'ın, mortgage sahtekarlığı iddiaları nedeniyle Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u kovma hakkını savundu.



Bessent, "Fed bağımsız olmalı. Fed bağımsızdır, ancak aynı zamanda birçok hata yaptıklarını da düşünüyorum" dedi.



Yönetimin Cook'u görevden alma çabalarının Trump'a yönetim kurulunda çoğunluğu atama şansı vermek için bir girişim olup olmadığı sorusuna Bessent, "Peki ya bu, Fed'in işini onlar adına yapmak zorunda olmanızsa?" diye yanıt verdi.



Bessent, Fed yönetim kurulunun yapısının - bölge bankası yöneticileriyle birlikte - başkanın "kurulu kendi adamlarıyla dolduramayacağı" anlamına geldiğini söyledi.



Bessent, piyasaların Trump yönetiminin eylemlerinden rahatsız olduğu fikrini reddetti. "(S&P) yeni bir zirvede ve tahvil getirileri iyi durumda. Dolayısıyla henüz bir şey görmedik," dedi.



Bessent, Cook'un aleyhindeki iddialar doğruysa görevden alınması veya istifa etmesi gerektiğine inandığını ve iddiaları reddetmediğini belirtti.

