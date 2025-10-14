Bessent'tan Çin'e suçlama

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Pekin'in küresel tedarik zincirlerini vuran nadir toprak elementleri ve kritik mineraller üzerinde kapsamlı ihracat kontrolleri getirmesinin ardından Çin'i dünya ekonomisine zarar vermeye çalışmakla suçladı.



Bessent, Financial Times'a verdiği demeçte, Çin'in kontrolleri getirmesinin kendi ekonomisindeki sorunları yansıttığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile Güney Kore'de görüşmesinden üç hafta önce alınan bu karar dikkat çekti.



Bessent, "Bu onların ekonomilerinin ne kadar zayıf olduğunun bir işareti ve herkesi kendileriyle birlikte aşağı çekmek istiyorlar" dedi. "Müşterilerinize zarar vermenin iyi bir fikir olduğu bir tür Leninist iş modeli olabilir, ama onlar dünyanın en büyük tedarikçisi. Küresel ekonomiyi yavaşlatmak isterlerse, en çok zarar görecek olanlar kendileri olacak" diye ekledi.



Bessent ayrıca "Bir resesyon veya depresyonun ortasındalar ve ihracat yoluyla bundan çıkmaya çalışıyorlar. Sorun şu ki, dünyadaki konumlarını daha da kötüleştiriyorlar" dedi.



Çin'in nadir toprak elementleri ve kritik mineraller tedariği üzerinde kapsamlı kısıtlamalar açıklamasının ardından Trump, 1 Kasım'dan itibaren Çin'den yapılan ithalata ek yüzde 100 tarife uygulama tehdidinde bulundu.



Duruma aşina bir kişi, ABD'nin iki taraf anlaşmaya varmazsa alacağı karşı önlemleri hazırladığını söyledi. Kişi, ABD'nin bu hafta Washington'da yapılacak Dünya Bankası-IMF toplantıları için G7 bakanları bir araya geldiğinde konuya öncelik vereceğini belirtti.



Duruma aşina iki kişi daha, ABD'nin Çin'e yazılım ihraç eden şirketlerden lisans almalarını istemeyi düşündüğünü ve bunun Çin endüstrileri üzerinde dramatik bir etkisi olabileceğini söyledi.



Üst düzey bir ABD yetkilisi FT'ye, "Ağustos ayında Li Chenggang, geçen hafta ortaya çıkan Çin'in mevcut saldırı hatlarının çoğunu önceden gösterdi. İşler istediği gibi gitmezse ABD'nin 'cehennem ateşiyle' karşılaşacağını ifade etmekte oldukça kontrolsüz ve çok agresifti" dedi. Yetkili, Li'nin nadir toprak elementlerini özellikle belirtmediğini ancak "tüm beklentilerin ötesinde misilleme yapacağız dedi" şeklinde ekledi.