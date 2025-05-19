Bessent’ten tehdit gibi vergi açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın anlaşmalar konusunda "iyi niyetle" müzakere etmeyen ticaret ortaklarına geçen ay tehdit ettiği oranda gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.



Bessent, Trump yönetimin en önemli 18 ticari ilişkisine odaklandığını ve herhangi bir anlaşmanın zamanlamasının da ülkelerin iyi niyetle müzakere edip etmediğine bağlı olacağını, etmeyenlere mektup gönderileceğini söyledi.



Bessent, "Bu, iyi niyetle müzakere etmedikleri anlamına geliyor. 'İşte oran' diyen bir mektup alacaklar. Dolayısıyla herkesin gelip iyi niyetle müzakere etmesini beklerim" dedi.



Bessent, bildirimde bulunulan ülkelerin oranlarının muhtemelen 2 Nisan'da belirlenen seviyelere geri döneceğini de sözlerine ekledi.



Herhangi bir ticaret anlaşmasının ne zaman açıklanabileceği sorusuna Bessent, "Yine, iyi niyetle müzakere edip etmediklerine bağlı olacak. Bir diğer hissim de çok sayıda bölgesel anlaşma yapacağımız yönünde" diye ekledi.