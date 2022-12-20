BES'te 18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi geçti

SEDDK'nın kuruluşunun 3. yıl dönümü ve BES'te yer alan 18 yaş altı çocuk sayısının 500 bini aşması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı etkinlikle kutlandı.



Burada konuşan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "2022 yılının yaklaşık 200 milyar TL üretimle tamamlanması öngörülmektedir. Toplam varlıklarımız 610 milyar TL'nin üzerinde, fon arzımız 500 milyar TL'nin üzerine çıkmış ve toplam ödenen tazminat tutarı 60 milyar TL'ye ulaşmıştır. Sektörümüz geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye ekonomisine yaklaşık 230 trilyon TL yani tarih safi milli hasılanın 32 katı teminat sağlamıştır" dedi.



"BES'TE FON BÜYÜKLÜĞÜ 2,5 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ"



Mehmet Akif Eroğlu, 18 yaş altındaki çocuklar için başlattıkları BES uygulamasının çok büyük ilgi gördüğünü belirterek, "2022 Kasım ayı sonu itibarıyla 18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi aşmış ve fon büyüklüğü 2,5 milyar TL'yi geçmiştir." dedi.



Son 20 yılda sektörün büyümesinde ve gelişmesinde reformların önemli katkılar sunduğuna değinen Eroğlu, SEDDK'nin kuruluşunun da en önemli kilometre taşı olduğunu ifade etti.



Eroğlu, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin gelecek dönemin en belirleyici riskleri arasında olduğuna dikkati çekerek, doğal afetlerin sadece hasar yaratmakla kalmadığını aynı zamanda ekonomik büyümeyi de baltaladığını dile getirdi.



Bakım ve sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın artarak devam ettiğini aktaran Eroğlu, sigorta güvencesinden yoksunluğun ülke ekonomilerine ciddi yükler getirdiğini ifade etti.