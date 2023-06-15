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Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi koordinasyon toplantısı yapılıyor. Saat 10.00'daki toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da davet edildi.

Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor. 

Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildiği öğrenildi.

GÜNDEM "ENFLASYONLA MÜCADELE" OLACAK

Gündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak.

İhracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasından ilgili kurumların yol haritası da konuşalacak.

Son toplantı geçen yıl 27 Aralık'ta yapılmıştı. Bu toplantı yeni dönemin ilk toplantısı olacak.

Toplantı sonrası açıklama bekleniyor.

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