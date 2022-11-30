Beştepe'de EYT ve asgari ücret toplantısı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir toplantı gerçekleştiriyor.

Beştepe'deki zirvede Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili gelişmeler masaya yatırılacak.



Yarın itibariyle başlayacak asgari ücret maratonu öncesi dikkat çeken toplantı saat 18.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM



Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türk- İş ve TİSK ile birlikte gerçekleşecek üç toplantının ardından süreç resmen başlayacak.

Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.



''YÜZDE 50 ZAM OLUR MU?'' İDDİASI

Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmedi. Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

EYT DÜZENLEMESİ NEDİR?

Bir diğer önemli düzenleme de EYT ile ilgili. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren düzenlemede son aşamaya gelindi. Düzenlemeyle kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini ve 5 bin prim gününü tamamlayanların emekli edilmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.



Aralık ayında duyurulması beklenen EYT düzenlemesinden ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.