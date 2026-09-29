Beştepe'de fon gündemli toplantı

Bugün Beştepe'de önemli bir toplantı var.

Dünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye 'nin gündemindeki fon soruşturmasına değinmiş, sermaye piyasalarının işleyişi sağlıklı hale getirecek her türlü gerekli adımın atılacağını ifade etmişti.

Erdoğan, finansal sisteme sirayet etmiş herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığını dile getirip "Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir." diye konuşmuştu.

"HER KİM MİLLETİN HAKKINA EL UZATIRSA KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Erdoğan, ayrıca haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini de belirterek, "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında bugün ekonomi kurmayları bir araya geleceğini ve hukuk devleti sınırları dahilinde gereken her türlü adımın atılacağını kaydemişti.

FON GÜNDEMLİ TOPLANTI

Toplantıya ilişkin son bilgileri NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu aktardı.

Örsoğlu, saat 16.00'da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndan önce Beştepe'de ekonomi toplantısı gerçekleştirileceğini ifade etti. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında olduğu çok sayıda ekonomi kurmayının katılmasının beklendiğini aktaran Örsoğlu, şu bilgileri verdi:

“Toplantıda sorunun neden yaşandığı, bundan sonra hangi adımların atılacağı ve sorumluluğu olan kişilerin tespiti konusu görüşülecek. Toplantıdan sonra açıklama yapılıp yapılmayacağı ve hangi adımların atılacağı merakla takip edilecek.”

SORUŞTURMADA SON DURUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

29 Eylül (bugün) üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'inin de tutuklanmasıyla tutuklananların sayısı 56'ya ulaştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.