Beyaz eşya satışları düştü

Beyaz eşya satışları şubat ayında hızlı bir düşüş kaydetti. Satışlar, yıllık bazda yüzde 18 azaldı.

Beyaz eşya satışları düştü

Beyaz eşya sektöründe şubat ayında zayıf seyir dikkat çekti.

Türkiye Sanayicileri Derneği verilerine göre iç satışlar şubatta yüzde 18 düşüşle 852 bin 820 adede geriledi.

Aynı dönemde da yüzde 11 düşüşle 1,6 milyon adet olarak kaydedildi.

Sektörde satışların yanı sıra üretim de geriledi. Şubatta yüzde 5 düşüşle 2,7 milyon adetlik üretim gerçekleşti.

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