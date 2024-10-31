Beyaz eşya sektörü eylülde yüzde 15 daraldı
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşya sektöründe satışlar eylülde yüzde 15 gerilerken, ihracatta yüzde 34'lük düşüş dikkat çekti.
Beyaz eşya satışlarında eylül ayında gerileme izlendi.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), beyaz eşya sektöründe eylül ayı satış verilerini açıkladı.
Eylülde iç pazarda daralma yüzde 15 olurken, ihracattaki daralma ise yüzde 34'e ulaştı. Eylülde iç ve dış pazardaki küçülme etkisiyle üretimde yüzde 37 düşüş gerçekleşti.
9 AYDA YÜZDE 4'LÜK ARTIŞ
Ocak-eylül döneminde iç satışlarda yüzde 4'lük artış, ihracatta yüzde 9'luk düşüş yaşandı.
9 aylık dönemde toplam satışlar yüzde 3, üretim miktarı yüzde 4 geriledi.
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