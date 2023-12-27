Beyaz eşyada daralma

Beyaz eşya sektöründe üretim, ihracat ve iç satışlarda düşüş yaşandı.

Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) kasım ayı verilerine göre 6 ana ürün grubunda geçen yıla göre üretim yüzde 6 gerilerken, ihracattaki düşüş yüzde 9 olarak gerçekleşti. İç satışlarda yüzde 1'lik düşüş yaşanırken, ithalat yüzde 163 artış gösterdi.



Ocak-kasım döneminde iç satışlar yıllık bazda yüzde 15 artış gösterdi. Bu artışta seçim öncesi fiyatların artacağı beklentisiyle öne çekilen talep ve yaz aylarındaki yüksek sezon etkili oldu.

İhracat ise Avrupa'daki talep daralmasından olumsuz etkilenerek yüzde 11 düşüş kaydetti. 11 aylık periyotta üretim yüzde 1 düşüş kaydederken, ithalat yüzde 89 arttı.

