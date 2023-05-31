Beyaz eşyada haziran beklentisi

Durgun bir dönem geçiren beyaz eşya sektörü 15 haziran sonrasına hazırlanıyor.

Beyaz eşya satışları düğün ve öğrenci sezonunun başlamasıyla harekletlenecek. Nisan ayında ihracatı azalan ürünler iç piyasaya yöneldi.

Depoları dolduran perakendeci hazirandaki hareketliliğe hazır. Perakendeciler ise sezona yeni indirimlerle hazırlanıyor.



Evine 2. el eşya almak isteyenler için fiyatlar 4 ürün grubunda 18 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor.

ÖĞRENCİLER 2. EL EŞYA ALIYOR

Beyaz eşyada sıfır ve 2. el gibi opsiyonlar da mevcut.

Yeni evlenen çiftler sıfır ürünleri tercih ederken öğrenciler 2. el eşya alıyor.

BEYAZ EŞYADA İHRACAT DÜŞTÜ

Nisanda beyaz eşyada iç satış artarken ihracat düştü. Satışlar 6 ana grupta yüzde 27 yükselirken; ihracat yüzde 54 geriledi.

