Beyaz eşyada satışlar düştü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2024 yılının ilk yarı verilerini açıkladı.

Geçen yıla kıyasla ilk 6 ayda iç satışlar yüzde 11 arttı. Ancak son 3 ayda eksi yüzde 5'lik düşüş kaydedildi. Haziran ayında bu azalma yıllık yüzde 20'yi buldu. İhracat ise ocak-haziran döneminde yüzde 4 geriledi.

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın yaptığı açıklamada, sektörün 60 bin doğrudan istihdam sağladığına dikkat çekti.

İhracatı zora sokacak politikaların istihdam kaybı yaratabileceğni söyledi.

