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Beyaz eşyada satışlar düştü

Beyaz eşyada satışlar son üç aydır azalıyor. Bu düşüş düğün sezonu olmasına rağmen yaşanıyor. Sektör yetkilileri, bu tablo karşısında üretim ve istihdam uyarısı yaptı.

Beyaz eşyada satışlar düştü

Türkiye Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2024 yılının ilk yarı verilerini açıkladı.

Geçen yıla kıyasla ilk 6 ayda iç satışlar yüzde 11 arttı. Ancak son 3 ayda eksi yüzde 5'lik düşüş kaydedildi. Haziran ayında bu azalma yıllık yüzde 20'yi buldu. İhracat ise ocak-haziran döneminde yüzde 4 geriledi.

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın yaptığı açıklamada, sektörün 60 bin doğrudan istihdam sağladığına dikkat çekti.

İhracatı zora sokacak politikaların istihdam kaybı yaratabileceğni söyledi.

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