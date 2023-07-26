Beyaz eşyada sıkılaştırma korkusu

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre, 2023’ün ilk 6 ayında 6 ana ürün grubunda iç satışlar yüzde 18 artış gösterirken ihracat hacmi yüzde 13 geriledi.



TÜRKBESD'den yapılan açıklamada, sektörün 2023’ün ilk 6 ayında aldığı sonuçlar duyuruldu. Buna göre, 2023’ün ilk yarısında 6 ana üründe yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.



TÜRKBESD'e üye firmaların ihracatları ise bu dönemde yüzde 13 oranında düşüş gösterdi.

"EKONOMİDE İTİCİ GÜÇ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, 33 milyon adetlik üretimleriyle ve 26 milyon adetlik ihracat performansıyla beyaz eşya sektörünün, sadece üretim ve satış ağı ile değil, temas halinde olduğu tüm diğer üretim ve hizmet sektörleri ile büyük bir ekosistem oluşturarak ekonominin büyümesinde itici güç konumunda olduğunu vurguladı.



60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdamla ulusal ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Sığın, "2023’ün ilk 6 ayı hem küresel ölçekte zorlu ekonomik etkileri hissettiğimiz hem de ülke olarak deprem felaketiyle sarsıldığımız bir dönem oldu. Tüm bu gelişmelerin üretim ve istihdam üzerine negatif etki etmesini iç satışlarımızda büyüme sağlayarak büyük ölçüde engelledik. Üretim seviyemizi yüzde 2’lik bir daralmayla geçtiğimiz yıl ile hemen hemen aynı seviyelerde tutmayı başardık." ifadelerini kullandı.