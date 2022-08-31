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Beyaz Saray duyurdu: G7 maliye bakanları Rus petrolü için toplanıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, G7 maliye bakanlarının cuma günü bir araya gelerek, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 18:42

Beyaz Saray duyurdu: G7 maliye bakanları Rus petrolü için toplanıyor

G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için cuma günü bir araya gelecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı brifingde ülkenin dış politika gündemini değerlendirdi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "enerji sektörünü silah olarak kullanmak" ile suçlayan Kirby, Uluslararası Enerji Ajansının, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'nın petrol gelirinin yüzde 40 arttığına ilişkin raporunu değerlendirdi.

Kirby, "G7 maliye bakanları cuma günü bir araya geldiklerinde Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşecek." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Avrupa'ya enerjiyi kestiğini belirten Kirby, "ABD, Avrupa'ya yönelik petrol üretimini arttırmanın yollarını aramayı sürdürüyor." dedi.

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