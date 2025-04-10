Beyaz Saray'dan yeni açıklama: Çin'e gümrük vergisi yüzde 145

ABD Başkanı Donald Trump, dün aldığı kararı ilk olarak sosyal medya hesabından duyurdu. Çin'e uygulanan yüzde 104 oranındaki vergi oranının yüzde 125'e çıkarıldığını paylaştı.



Bunun nedeni olarak ise Çin'in ABD'ye misilleme olarak yüzde 84 oranında gümrük vergisi uygulamasını gösterdi.

YÜZDE 145 OLARAK UYGULANACAK



Beyaz Saray, Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranı hakkında yeni açıklama yaptı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'e yönelik açıkladığı yüzde 125'lik gümrük vergisinin içerisinde yeni vergiler öncesi mevcut olan yüzde 20'lik gümrük vergisinin dahil olmadığını belirtti. Beyaz Saray, Çin'e uygulanan vergi oranının mevcut olan yüzde 20'lik gümrük vergisi ile birlikte toplam yüzde 145 olduğunu açıkladı.



75 ÜLKEYE 90 GÜN ERTELEME



Trump ayrıca yeni vergi kararını, kendilerine misilleme yapmayan yaklaşık 75 ülke için 90 gün süreyle durdurduklarını açıkladı.



Bu kararın hemen yürürlüğe girdiğini ve bu süre içerisinde yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının uygulanmasını onayladığını söyledi.



Kararın alınmasından bir süre sonra Beyaz Saray'da konuşan Trump, Çin'in bir kez daha anlaşma yapmak istediğini söyledi.



Trump, "Çin de dahil olmak üzere diğer ülkelerden muazzam bir istek var. Çin bir anlaşma yapmak istiyor. Sadece bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Başkan Şi gururlu bir adam." dedi.



Trump kendilerine misilleme yapmayan ülkelerle ilgili de konuştu. Alınan yeni vergi kararının ülkeleri korkuttuğunu öne sürerken, "Misilleme yapmayanlara 90 günlük bir ara uygulanacak çünkü onlara misilleme yaparsanız vergileri iki katına çıkarırız dedim. Çin'e de böyle yaptım çünkü misilleme yaptılar. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ülkemiz bir yıl ya da daha kısa bir süre sonunda, kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şeye sahip olacak." diye konuştu.



ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de karara ilişkin açıklama yaptı.



Misilleme yapmak için vergi artırmayan ülkelerin ödüllendirildiğini söyledi.



Bessent Meksika ve Kanada'nın da yüzde 10'luk temel vergi kararına dahil edildiğini duyurdu.



Ancak Beyaz Saray, bu iki ülkenin 90 günlük duraklatmadan faydalanamayacağını ve ABD dışı ticarette yüzde 25 gümrük vergisi ödemeye devam edeceklerini açıkladı.



Alınan kararların ardından ABD borsalarındaki düşüş trendi tersine döndü.

