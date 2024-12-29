Bez bebekten uyuşturucu çıktı: 8 gözaltı

Çorum'un İskilip ilçesinde üzerinde "Doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar" yazılı bez bebeğin içerisinde 14 gram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Bez bebekten uyuşturucu çıktı: 8 gözaltı

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar netesinde, tespiti yapılan 8 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 

Bez bebekten uyuşturucu çıktı: 8 gözaltı - 1

Operasyonda, şüphelilerin ilçeye sokmaya çalıştığı ve üzerinde, "Doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar" yazılı notun bulunduğu bez bebeğin içinden 14 metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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