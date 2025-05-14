Bezos'un kritik mülakat sorusu: Amazon'a açılan kapı

Rose, bu sorunun Bezos’un liderlik potansiyelini, alçakgönüllülüğü ve iyimserliği ölçmek için kullandığı özel bir filtreleme yöntemi olduğunu açıkladı.

Rose’a göre Bezos, kendisini şanslı gören ama bu şansı çalışarak değerlendirdiğini ifade eden adaylara öncelik veriyordu. Bezos için örnek bir yanıt şu şekilde olmalıydı:



“Evet, kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu noktaya gelmek için çok çalıştım ama aynı zamanda karşıma çıkan fırsatları iyi değerlendirdim.”



Bezos’un olumsuz değerlendirdiği cevaplar ise oldukça net:



“Hayır, hiç şanslı hissetmedim ama başıma gelen kötü şeylerin üstesinden geldim.”



“Hayır, çünkü şansa ihtiyacım olmadı. Zaten herkesten daha zekiyim.”



Dan Rose, bu tür cevapların kibirli ya da karamsar bir kişilik izlenimi bıraktığını ve başarılı bir ekip oyuncusu için uygun olmadığını söylüyor.