Bezos'un kritik mülakat sorusu: Amazon'a açılan kapı
Eski bir Amazon yöneticisi, Jeff Bezos’un iş görüşmelerinde adaylara sormayı en sevdiği soruyu açıkladı.
Amazon kurucusu Jeff Bezos’un mülakatlarda her zaman sorduğu soru gündem oldu.
1999-2006 yılları arasında Amazon'da yöneticilik yapan Dan Rose ünlü iş insanın mülkatlarda "Şanslı bir insan mısın?" sorusu sorduğunu iddia etti.
Rose, bu sorunun Bezos’un liderlik potansiyelini, alçakgönüllülüğü ve iyimserliği ölçmek için kullandığı özel bir filtreleme yöntemi olduğunu açıkladı.
When I worked at Amazon 1999-2006, Jeff Bezos’ favorite interview question was “are you a lucky person?” What a great way to filter for optimists and people who manifest success.— Dan Rose (@DanRose999) February 29, 2020
Rose’a göre Bezos, kendisini şanslı gören ama bu şansı çalışarak değerlendirdiğini ifade eden adaylara öncelik veriyordu. Bezos için örnek bir yanıt şu şekilde olmalıydı:
“Evet, kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu noktaya gelmek için çok çalıştım ama aynı zamanda karşıma çıkan fırsatları iyi değerlendirdim.”
Bezos’un olumsuz değerlendirdiği cevaplar ise oldukça net:
“Hayır, hiç şanslı hissetmedim ama başıma gelen kötü şeylerin üstesinden geldim.”
“Hayır, çünkü şansa ihtiyacım olmadı. Zaten herkesten daha zekiyim.”
Dan Rose, bu tür cevapların kibirli ya da karamsar bir kişilik izlenimi bıraktığını ve başarılı bir ekip oyuncusu için uygun olmadığını söylüyor.
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