Biçerdöverler tarlaya girdi, arpa ve buğday hasadı başladı
23.06.2026 10:47
Türkiye'nin önemli tarım arazilerinde yılın ilk hasatları için kollar sıvandı.
Türkiye genelinde buğday ve arpa hasadı başladı. Yağışlar sayesinde bu sezon üreticinin fazladan sulama yapmasına gerek kalmayınca maliyet düştü, verim de yükseldi.
Türkiye'nin birçok ilinde buğday ve arpa hasadı başladı.
Yağışlar fazla olunca, çiftçilerin sulama için ek harcama yapmasına gerek kalmadı. Bu da maliyeti kısmen düşürdü. Ancak fiyat, üreticinin ümit ettiği kadar yüksek değil.
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, fiyatların bir ay önceye göre düştüğünü dile getirdi. “Bir ay önce 16-17 bin lira olan arpa 12,5 bin liraya düşmüş durumda." dedi.
Arpa ve buğdayda hasadın bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.