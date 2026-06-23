Biçerdöverler tarlaya girdi, arpa ve buğday hasadı başladı

23.06.2026 10:47

Biçerdöverler tarlaya girdi, arpa ve buğday hasadı başladı
IHA

Türkiye'nin önemli tarım arazilerinde yılın ilk hasatları için kollar sıvandı.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Türkiye genelinde buğday ve arpa hasadı başladı. Yağışlar sayesinde bu sezon üreticinin fazladan sulama yapmasına gerek kalmayınca maliyet düştü, verim de yükseldi.

Türkiye'nin birçok ilinde buğday ve arpa hasadı başladı.

 

Yağışlar fazla olunca, çiftçilerin sulama için ek harcama yapmasına gerek kalmadı. Bu da maliyeti kısmen düşürdü. Ancak fiyat, üreticinin ümit ettiği kadar yüksek değil. 

 

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, fiyatların bir ay önceye göre düştüğünü dile getirdi. “Bir ay önce 16-17 bin lira olan arpa 12,5 bin liraya düşmüş durumda." dedi.

 

Arpa ve buğdayda hasadın bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.