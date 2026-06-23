Biçerdöverler tarlaya girdi, arpa ve buğday hasadı başladı

Türkiye 'nin birçok ilinde buğday ve arpa hasadı başladı.

Yağışlar fazla olunca, çiftçilerin sulama için ek harcama yapmasına gerek kalmadı. Bu da maliyeti kısmen düşürdü. Ancak fiyat, üreticinin ümit ettiği kadar yüksek değil.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, fiyatların bir ay önceye göre düştüğünü dile getirdi. “Bir ay önce 16-17 bin lira olan arpa 12,5 bin liraya düşmüş durumda." dedi.

Arpa ve buğdayda hasadın bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.