Biden, 300 milyar dolarlık Rus varlığına göz dikti

ABD'de Joe Biden'ın yönetiminin dondurulmuş 300 milyar dolarlık Rus varlıklarına el konulmasına izin verecek yasayı desteklediği belirtildi.



Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne kasım ayında gönderdiği bir nota göre Biden yönetiminin fonlara el konulmasını olanak tanıyacak yasa tasarısına prensipte sıcak baktığı ifade edildi.



Bloomberg News'te yer alan habere göre Ulusal Güvenlik Konseyi, "Tasarı, yürütme organının Ukrayna yararına Rus egemen varlıklarına el koyması için gereken yetkiyi sağlayacaktır" dedi.



BİDEN YÖNETİMİ DESTEK ARAYIŞINDA



Diğer taraftan ABD yönetimi Ukrayna'nın yeniden inşası için Rus varlıklarına el konulması konusunda destek arayışında. Biden'ın hamlesi, Cumhuriyetçilerin Ukrayna'ya 60 milyar dolardan fazla fon sağlanmasını engellediği bir döneme denk geldi. Cumhuriyetçiler, Washington'un mali yükün büyük bölümünü taşıdığı endişesiyle Ukrayna'ya desteğin kısıtlanması gerektiği savundu.



ABD yönetimi, el koyma planını desteğin cılız olduğu Avrupa başta olmak üzere G7 müttefikleriyle uyumlu hale getirmek istiyor. Dünya Bankası, Ukrayna'nın yeniden inşasının yaklaşık 411 milyar dolara mal olabileceğini tahmin etmişti.



AVRUPA'DAN ALTERNATİF PLAN



Avrupa ülkeleri ise Rus varlıklarına el konulmasına endişe ile yaklaşıyor. AB ülkeleri savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurdu. Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor. AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor. Konunun önümüzdeki ay yapılacak olan G-7 liderler toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.