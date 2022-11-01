Biden, petrol şirketlerini uyardı: Maliyetler düşmezse kısıtlamalar uygulanacak

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ABD Başkanı Joe Biden, dün petrol ve doğalgaz şirketlerine aşırı karlarını Amerika vatandaşları için maliyetleri düşürmek ve üretimi artırmak üzere kullanmaları ya da daha yüksek vergi ödemeleri çağrısında bulundu.



Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, enflasyon nedeniyle endişeli olan Amerikalılar arabalarının depolarını doldurmak için yüksek ücretler öderken büyük karlar elde eden başlıca petrol şirketlerini eleştirdi.



Biden, petrol sektörünün "Amerika'ya yatırım yapma ve Amerikalı insanlara destek olma taahhüdünü yerine getirmediğini" ve şirketlerin "adil bir kar" elde etmediğini, "karlarının inanılamayacak kadar yüksek olduğunu" söyledi.



Biden, Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunarak "Karları, savaştan kaynaklanan aşırı bir durum" dedi ve şirketlerin harekete geçmek zorunda olduklarını söyledi.



"İnanılmaz bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu karları müşterilere yansıtsalar yakıt fiyatları yaklaşık 50 sent düşer" diyen Biden "Bunu yapmazlarsa, aşırı karları için daha yüksek vergi ödeyecekler ve daha farklı kısıtlamalar ile karşı karşıya kalacaklar. Bu şirketlerin savaştan kar elde etmeyi durdurmasının vakti geldi" dedi.

