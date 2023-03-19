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Biden'dan banka yöneticilerine daha sert cezaların uygulanması çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, kurumlarının başarısız olmasına neden olan banka yöneticilerine daha sert cezalar uygulanması için Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.

Biden'dan banka yöneticilerine daha sert cezaların uygulanması çağrısı
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Ülkede iflaslarının ardından bu hafta bankacılık sistemini istikrara kavuşturmak için adımlar attıklarını belirten Başkanı Biden, vergi mükelleflerinin hiçbir zararı karşılamayacaklarını kaydetti.

Biden, "Aldığımız aksiyonlar sayesinde bankacılık sistemimiz bugün daha dirençli ve istikrarlı." ifadesini kullanarak, Amerikalıların mevduatlarına istedikleri zaman erişebileceğini söylediğini aktardı.

"Bu karmaşadan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini" belirten Biden, kötü yönetim ve aşırı risk alma nedeniyle bankaların batmasıyla ilgili yöneticilerin sorumlu tutulması gerektiğini bildirdi.

Biden, "Kongre, kötü yönetimleri, kurumlarının başarısız olmasına katkıda bulunan üst düzey banka yöneticileri için daha sert cezalar uygulamak için harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

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