Bilet aramalarına tatil etkisi. Uçak biletleri fiyatlarında artış
14.11.2026 09:46
Kasım ayının başında ortalama 3 bin lira olan uçak biletinin fiyatının 3 bin 800 liraya çıktığı görüldü.
Okullarda ara tatil öncesi uçak ve otobüs bileti aramaları arttı. Vatandaşların büyük çoğunluğu uçak yerine otobüsü tercih ederken otobüs bileti aramaları da iki katına çıktı.
Uçak ve otobüslerde ara tatil hareketliliği yaşanıyor.
Okullardaki ara tatil için yapılan uçak bileti aramaları tatilden önceki döneme göre yüzde 33'ün üzerinde arttı. Bir karşılaştırma sitesinin verilerine göre, yurt dışı uçak bileti aramalarında da yüzde 21 artış var.
YÜZDE 100 ARTIŞ
Şehirlerararası otobüste ise talebin çok daha yüksek olduğu görüldü. Otobüs aramaları tatil öncesi döneme göre yüzde 100 arttı.
TATİLİN BİLETLERE ETKİSİ
Kasım başında yurtiçi uçuşlarda ortalama bilet fiyatı 3 bin liraydı. Tatil döneminde 3 bin 800 liraya çıktı. Biletlerin yüzde 25 oranında artış yaşandığı görüldü.
Uçakta en çok bilet alınan yerler ise İstanbul çıkışlı olarak İzmir, Adana ve Mersin oldu. Otobüste ise Ankara, İzmir ve Bursa tercih edildi.