Bilet aramalarına tatil etkisi. Uçak biletleri fiyatlarında artış

Uçak ve otobüslerde ara tatil hareketliliği yaşanıyor.

Okullardaki ara tatil için yapılan uçak bileti aramaları tatilden önceki döneme göre yüzde 33'ün üzerinde arttı. Bir karşılaştırma sitesinin verilerine göre, yurt dışı uçak bileti aramalarında da yüzde 21 artış var.

YÜZDE 100 ARTIŞ

Şehirlerararası otobüste ise talebin çok daha yüksek olduğu görüldü. Otobüs aramaları tatil öncesi döneme göre yüzde 100 arttı.

TATİLİN BİLETLERE ETKİSİ

Kasım başında yurtiçi uçuşlarda ortalama bilet fiyatı 3 bin liraydı. Tatil döneminde 3 bin 800 liraya çıktı. Biletlerin yüzde 25 oranında artış yaşandığı görüldü.

Uçakta en çok bilet alınan yerler ise İstanbul çıkışlı olarak İzmir, Adana ve Mersin oldu. Otobüste ise Ankara, İzmir ve Bursa tercih edildi.