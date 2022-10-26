Bilgin: Mültecilerin üretime katılması büyümeye katkı sağlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi"nin düzenlenen açılış toplantısında konuştu.



Suriyeliler gibi, ülkelerindeki savaştan kaçarak sığındıkları bir ülkede hayatta kalma mücadelesi verenlerin anlaşılması gerektiğini ifade eden Bilgin, "Sosyal yardımlarla hayatta kalmayı başarmak, başlı başına bir problemdir. O bakımdan o insanları hayata daha sıkı bağlayacak, onlara el uzatacak bir imkanın olması lazım. O imkan, onların iş gücüne katılımını sağlamaktır. Bunun için bu ve benzeri projeler çok değerli" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE 4-5 MİLYON MÜLTECİ VAR"



Suriye ve Irak'tan göçlerin, bölgede yaşanan bütün savaş ve istikrarsızlıkların insani maliyetinin Türkiye'ye yüklendiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:



"Türkiye'de bu ülkelerden gelen yaklaşık 4-5 milyon civarında insan bulunmaktadır. Bu, başlı başına bir sosyal problemdir ama Türkiye bunu yönetiyor. AB, Dünya Bankası ve uluslararası çeşitli fonların bu sürece katkı yapmasını çok değerli buluyoruz. Bu insanları hayata tutunduracak en önemli şey, onların iş sürecinde olmaları, üretim sürecine katılmaları. Yardımlara bağımlılığı da düşündüğümüzde, iş yapacakların bütün potansiyellerinin köreldiği bir tablo ortaya çıkıyor.

Elbette yardımlar devam etmeli ama özellikle gençler başta olmak üzere çalışabilir olanların iş gücüne katılımı fevkalade önemli. Bu onların hayatlarını etkileyecek kazanımlar elde etmelerini sağlayacak. Suriye'den gelen insanlar Türkiye'de iş gücüne katılarak hayatlarını sürdürmeye kendi imkanlarıyla, kendi emekleriyle katkı sağlayacaktır. Bunun yanında yarın ülkelerine döndükleri zaman meslek sahibi olacaklar. Bir işin yapım sürecinde yer aldıkları için o işin nasıl yapılacağını bilecekler. Bu anlamda da bu projeler çok anlamlı."

"AMAÇ MÜLTECİLERİ NİTELİKLİ EMEK HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK"

Vedat Bilgin, Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin büyüme sürecinde iş gücüne talebi artmaktadır. Daha da önemlisi nitelikli iş gücüne talebi artmaktadır. Bu projenin amacı, sadece mültecileri iş sürecine katmak değil, onları nitelikli emek haline dönüştürmektir. Bu bakımdan proje çok anlamlıdır" dedi.



Bu projenin benzerlerini Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde uyguladıklarını, bu projenin de 8 ilde hayata geçirileceğini aktaran Bakan Vedat Bilgin, "Türkiye ekonomisi büyürken, Türkiye'ye göç eden insanların da bu sürece katılması bu hem onların sosyal hayatları açısından anlamlı hem de bulundukları ülkenin büyümesine katkı verebilmeleri için önemlidir" şeklinde konuştu.

